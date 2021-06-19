Бабушкам и дедушкам предложили начислять «декретные выплаты»

Необходимо организовать «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми. Такое предложение озвучила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия».

«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России, — помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период [помощи бабушек и дедушек в воспитании детей] специальные выплаты, такие декретные для бабушек и дедушек?» — заявила омбудсмен.

По мнению Кузнецовой, такая поддержка могла бы служить хорошей помощью для молодых семей.

Также она поручила увеличить размер материнского капитала.

«Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться», — слова уполномоченного по правам ребенка привело РИА «Новости».

Кроме того, Кузнецова предложила включать в трудовой стаж годы, которые родители тратят на воспитание детей.

«Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», — пояснила Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя или более детей от уплаты налога с продажи жилья. Такое послабление допустимо при условии, что семьи направят эти деньги на новое жилье в течение календарного года.