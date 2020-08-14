Бабарико или Цепкало: кто мог бы стать новым президентом Белоруссии?

В пятницу Светлана Тихановская сделала очередное заявление, в котором предложила создать в Белоруссии координационный совет по передачи власти. Белорусские политологи Валерий Карбалевич и Алексей Дзермант рассказали «360», кто, по их мнению, может войти в этот совет.

Политолог Алексей Дзермант считает, что сложно говорить, кто может войти координационный совет по передачи власти, так как, по его мнению, идея Тихановской может не сработать.

Кандидат уехала за границу, по сути это означает, что она отказалась от дальнейшей политической борьбы. Что-то курировать из-заграницы немного странно Алексей Дзермант.

Дзермант уверен, что пока не будет кристаллизации какой-нибудь политической фигуры, протестующие не смогут представить свою позицию в переговорах с властью. Политолог отмечает, что трудно назвать имена политиков, которые вызывают доверию у белорусов. Но предположил, что это может быть Валерий Цепкало или его жена.

А вот политолог Валерий Карбалевич считает, что если новые выборы действительно будут, то шансы на победу есть у Виктора Бабарико. Карбалевич отметил, что в ходе предвыборной кампании Бабарико набрал много голосов и стал популярным.

Если Лукашенко уйдет в отставку и будут объявлены новые выборы, то думаю, в этих выборах будет огромное количество кандидатов. Самым главным претендентом, я думаю, будет Виктор Бабарико, который сидит в тюрьме Валерий Карбалевич.

Но в любом случае говорить о кандидатах, которые заслуживают доверия белорусов, преждевременно, считает политолог.

Рано об этом говорить, поскольку непонятно, будут ли новые выборы, отдаст ли Лукашенко власть — может, он военное положение введет Валерий Карбалевич.

Карбалевич отметил, что желающих участвовать в свободных выборах будет очень много, в том числе среди них будут и чиновники из окружения Лукашенко. Но недоверие к президенту, по его мнению, не позволит получить поддержку большинства кому-нибудь из его окружения.

Политолог признался, что выделить достойного политика из действующей власти и от оппозиции сложно. Но не исключил кандидатуру Павла Латушко, который накануне поддержал митингующих.

В Белоруссии до президентских выборов не было публичной политики, в стране был единственный политик — Александр Лукашенко Валерий Карбалевич.

Валерий Карбалевич заключил, что прежде чем говорить о перспективах координационного совета, нужно дождаться окончания всей ситуации. Кроме того, он отметил, что итоговый результат от ЦИК Белоруссии может вызвать очередное недовольство у людей. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов.