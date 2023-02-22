Власть 22 февраля 2023, 16:31 Азовский судоремонтный завод в Мариуполе адаптируют под починку военных кораблей Глава правительства ДНР Хоценко: Азовский судоремонтный завод в Мариуполе восстановят Unsplash

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При Азовском судоремонтном заводе в Мариуполе создадут предприятие для починки торговых, вспомогательных и военных кораблей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Судоремонтный завод, находящийся в акватории Азовского моря, будем восстанавливать», — поделился он.

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Сроки обновления зданий предприятия он не назвал. Однако Хоценко раскрыл планы на ближайшее время. По его словам, в обозримой перспективе на базе завода создадут современный технологический комплекс по ремонту судов разного типа. Среди них — торговые, вспомогательные и военные корабли.

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Также Хоценко рассказал, что посетил завод в компании представителей Минпромторга России и крупнейших отраслевых компаний. Гости ДНР осмотрели производственные мощности завода.

Глава правительства республики добавил, что предприятие сильно пострадало в ходе боевых действий в этой зоне спецоперации.