«Азов» признают террористической организацией и запретят в РФ

Верховный суд России рассмотрит вопрос о признании украинского националистического батальона «Азов»* террористической организаций и запрете его деятельности в РФ. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

Заседание, на котором Верховный суд рассмотрит дело по вопросу признания «Азова»* террористическим и запрещенным в России, запланировано на 26 мая, начало в 10:00.

Ранее «360» рассказал о пытках, убийствах и других преступлениях на счету украинских радикалов из «Азова»*, а также других националистических батальонов, подконтрольных киевскому режиму, который все последние годы покрывал бесчинства неонацистских военизированных формирований.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.