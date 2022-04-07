Ажиотажный спрос в российских магазинах «постепенно начал сходить на нет», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция идет на сайте Госдумы РФ.

«Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет», — подчеркнул премьер.

Он указал на необходимость не допустить роста цен и пустых полок в магазинах.

«Сейчас главное — максимально расширить предложение. Чем больше будет товаров, тем меньше давление на цены», — отметил Мишустин.

Премьер пообещал, что попытки «заработать на страхах людей» будут строго пресекаться. Он вспомнил ситуацию в начале марта, когда люди опасались дефицита товаров и роста цен. И в этих условиях нашлись те, кто создавал искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе и продавая ее по завышенным ценам.

«Сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации. Жулики — надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях», — сообщил Мишустин.

ФАС уже возбудила семь дел по фактам таких противоправных действий. Инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями есть, заверил премьер.