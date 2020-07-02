Азербайджан выступил за увеличение числа участников ОПЕК+
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что нужно расширить количество стран, участвующих в сделке сделки ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Аргументы и факты», он считает, что эта инициатива поспособствует балансу на мировом рынке топлива, что соответствует интересам всех участников.
«Азербайджан подтверждает свою приверженность обязательствам и будет продолжать активную роль в обеспечении стабильности на нефтяном рынке», — добавил Шахбазов.