    02 июля 2020, 14:58

    Азербайджан выступил за увеличение числа участников ОПЕК+

    Дарья Морозова

    Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что нужно расширить количество стран, участвующих в сделке сделки ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «Аргументы и факты», он считает, что эта инициатива поспособствует балансу на мировом рынке топлива, что соответствует интересам всех участников.

    «Азербайджан подтверждает свою приверженность обязательствам и будет продолжать активную роль в обеспечении стабильности на нефтяном рынке», — добавил Шахбазов.