Азербайджан станет членом НАТО, считают в Госдуме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане. Теперь в Госдуме уверены: Азербаджан в скором времени станет членом НАТО (Турция давно входит в альянс). Об этом с депутатами и экспертами поговорила «Газета.ru».

«Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию, а Армения является членом ОДКБ. Мягко говоря, нейтральная позиция России позволяет Турции в лице Эрдогана как старейшему члену НАТО делать подобные заявления. Причем Москва имеет базу на территории Армении, и не имеет такой в Азербайджане», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Его коллега, депутат Виктор Заварзин отметил, что появление турецкой базы в Турции можно будет считать шагом к включению Азербайджана в альянс.

«Я, как человек, который раньше занимался НАТО в качестве военного представителя России, прекрасно понимаю, что эта организация давно устарела. Они нигде не сделали ничего положительного, они только хотят далеко-далеко с периферии работать, чтобы не угрожало границам НАТО. Вот и подбираются везде, то к Украине, то к Кавказу. Так что ничего хорошего в этом не вижу», — добавил Заварзин.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев отметил, что даже если появление базы не будет значить вступление в альянс Азербайджана, для России это все равно будет невыгодной ситуацией.

«Гарантии безопасности НАТО относятся к турецкой территории, а не к войскам Турции за ее пределами. Естественно, они не относятся к тем странам, на территории которых есть турецкие войска. Поэтому это не будет расширением НАТО на Азербайджан, но если такой договор будет подписан, Россия будет смотреть на это также, как на приближение военной инфраструктуры альянса к своим границам», — сказал эксперт.

Он отметил, что появление такой базы без согласования с Москвой российские власти расценят как угрозу.

«Если Турция будет придерживаться договоренностей, которые были достигнуты с Россией в рамках процесса по нагорнокарабахскому урегулированию, и так же будет поступать Азербайджан, то повода для опасений у Москвы не будет. Но если будут какие-то нарушения или азербайджано-турецкое взаимодействие выйдет за те рамки, которые были обозначены, то тогда у России, конечно, будут возникать вопросы», — добавил сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.