Азаров заявил, что визовый режим с Россией навредит украинцам

Введение властями Украины визового режима с Россией навредит простым украинцам. Такое заявление сделал бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Это навредит, прежде всего, простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России», — сказал он РИА «Новости».

Азаров выразил мнение. что действующая украинская власть является абсолютно людоедской». По его словам, ее цель не повышение благосостояния украинцев.

«И что бы она (власть — прим. ред.) ни делала, она делает это не для пользы Украины, не для пользы ее народа, а принуждая народ существовать в абсолютно диких, немыслимых условиях», — сказал политик.

Все это, утверждает он, известно Западу. По его мнению, рано или поздно власть на Украине сменится, и отношения с Россией восстановятся. В первую, очередь речь идет о восстановлении нормального общения украинского и российского народов.