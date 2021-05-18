Азаров отметил стремление США превратить Украину в плацдарм агрессии против РФ

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» арест главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого заподозрили в госизмене.

«Все, что происходит сейчас, в том числе с Медведчуком, укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России. Мне кажется, это общий стратегический план, который реализуется в зависимости от степени подготовки населения к этому», — объяснил Азаров.

Он заметил, что с 2014 года осуществляется настройка населения Украины против России. По словам Азарова, в рамках этой перекодировки идет декоммунизация, ликвидация российских школ и геноцид русского населения, а также зачистка политического поля и многочисленные запреты.

«Как показал опыт гитлеровской Германии, оказывается, даже для цивилизованных наций с древней историей процесс трансформации от нормального государства к нацистской Германии занял менее десять лет. Сейчас СМИ гораздо изощреннее и влиятельнее через соцсети. Методы Геббельса, только усовершенствованные и трансформированные к XXI веку», — заключил политик.