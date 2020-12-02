Названо главное условие улучшения отношений Москвы и Киева

По мнению экс-премьера, Москва и Киев могут помириться лишь при смене украинского руководства.

«Осуществляется та политика, которая направлена против интересов самой Украины. В стране господствуют радикальные экстремистские силы, которые поддерживаются западными спецслужбами», — обратил внимание Азаров.

По его словам, они создают атмосферу страха и террора реального, а СМИ преимущественно зомбируют граждан пресловутой российской угрозой. Соцопросы показали, что подобной пропаганде подвержены около 60% населения.

«Но, чтобы отношения улучшились, Украина должна стать самостоятельным государством, и там должна измениться власть. Это главное условие. Остальное — это паллиативные меры, которые ни к чему не приведут», — резюмировал бывший премьер-министр.