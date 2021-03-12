Азаров: конфликт в Донбассе затянется надолго

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что ситуацию на Донбассе могут изменить только прямые переговоры Москвы и Вашингтона, а не «нормандский формат». Политика процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«Ситуация очень непростая. Кураторам киевской власти, американцам, нужен конфликт, нужен затяжной конфликт. Зеленский успешно реализует эту установку», — заметил Азаров.

Он усомнился, что конфликт в Донбассе удастся урегулировать в ближайшие два года. По его словам, основа урегулирования — это не «нормандский формат», а прямые договоренности России и Штатов.

«Я не вижу, с чего бы американцам идти на какие-то компромиссы. Конфликт затянется надолго», — добавил бывший руководитель украинского правительства.