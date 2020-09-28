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    28 сентября 2020, 05:49

    Автошколы попросили изменить регламент нового экзамена на права

    Анастасия Кукова

    Автошколы просят МВД доработать проект регламента по приему экзаменов на право управления автомобилем, который вступит в силу в 2021 году. Документ уже вызвал бурное обсуждение, поскольку серьезно меняет привычные испытания для водителей.
    Автошколы попросили изменить регламент нового экзамена на права

    Как уточнила газета «Коммерсант», речь идет, например, об отмене «площадки», тестов в рамках закрытой учебной территории. Будет введен единый 30-минутный экзамен по вождению в условиях городской среды.

    Участники рынка также недовольны формулировками регламента. Они считают, что кандидат в водители запутается, что приведет к «злоупотреблениям» во время упражнений «заезд в гараж», «разворот в ограниченном пространстве», «начало движения на подъеме» и «параллельная парковка».

    Общественное обсуждение нового регламента уже закончилось. Участники образовательного рынка направили в МВД замечания к проекту. Помимо вышеперечисленного, их не устраивает система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы или экзамен прекращается.

    «Пункты не имеют четких критериев оценки со стороны экзаменатора и разъяснений допустимых параметров, что приведет к невозможности объективно оценить действия кандидата в водители и исключит возможность обжалования неправильно выставленных штрафных баллов», — заявили в Национальном союзе ассоциаций автошкол (НСАА).

    По данным газеты, часть предложений автошкол уже изучают в ГИБДД. Возможно, некоторые из них будут учтены.

    Из-за пандемии коронавируса спрос на курсы вождения вырос среди жителей России в 3,7 раза или на 269% в сравнении с апрелем нынешнего года.

    Новости SMI.FM