Автошколы попросили изменить регламент нового экзамена на права

Автошколы просят МВД доработать проект регламента по приему экзаменов на право управления автомобилем, который вступит в силу в 2021 году. Документ уже вызвал бурное обсуждение, поскольку серьезно меняет привычные испытания для водителей.

Как уточнила газета «Коммерсант», речь идет, например, об отмене «площадки», тестов в рамках закрытой учебной территории. Будет введен единый 30-минутный экзамен по вождению в условиях городской среды.

Участники рынка также недовольны формулировками регламента. Они считают, что кандидат в водители запутается, что приведет к «злоупотреблениям» во время упражнений «заезд в гараж», «разворот в ограниченном пространстве», «начало движения на подъеме» и «параллельная парковка».

Общественное обсуждение нового регламента уже закончилось. Участники образовательного рынка направили в МВД замечания к проекту. Помимо вышеперечисленного, их не устраивает система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы или экзамен прекращается.

«Пункты не имеют четких критериев оценки со стороны экзаменатора и разъяснений допустимых параметров, что приведет к невозможности объективно оценить действия кандидата в водители и исключит возможность обжалования неправильно выставленных штрафных баллов», — заявили в Национальном союзе ассоциаций автошкол (НСАА).

По данным газеты, часть предложений автошкол уже изучают в ГИБДД. Возможно, некоторые из них будут учтены.

Из-за пандемии коронавируса спрос на курсы вождения вырос среди жителей России в 3,7 раза или на 269% в сравнении с апрелем нынешнего года.