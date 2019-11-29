  • Авторы памятника «власовцам» в Чехии напомнили Жириновскому украинцев

    29 ноября 2019, 18:48

    Алена Макаренко

    Власти района Прага-Ржепорые в Чехии решили установить памятник «власовцам». Таким образом, они берут пример с поляков и украинцев: издеваются над памятью о Великой Отечественной войне в отместку России. Это мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил «Царьград».

    После Победы в ВОВ нужно было наказать страны Восточной Европы, которые воевали на стороне Гитлера. Например, можно было бы вывезти оттуда всю промышленность.

    «А мы пытались сделать их друзьями. Зря», — заявил Жириновский.

    Идею установки памятника «власовцам» раскритиковал и президент Чехии Милош Земан. Он публично назвал авторов инициативы предателями родины. По мнению главы государства, староста района Прага-Ржепорые, который предложил установку памятника, по человеческим и профессиональным качествам не соответствует своей должности.

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    «Власовцами» называют русских коллаборационистов, которые перешли на сторону Гитлера во время войны. В апреле 1945 года они поняли, что поражение нацистской Германии очевидно, поэтому предали Гитлера и присоединились к национальному чешскому восстанию против немецкой оккупации.