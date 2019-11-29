Авторы памятника «власовцам» в Чехии напомнили Жириновскому украинцев

После Победы в ВОВ нужно было наказать страны Восточной Европы, которые воевали на стороне Гитлера. Например, можно было бы вывезти оттуда всю промышленность.

«А мы пытались сделать их друзьями. Зря», — заявил Жириновский.

Идею установки памятника «власовцам» раскритиковал и президент Чехии Милош Земан. Он публично назвал авторов инициативы предателями родины. По мнению главы государства, староста района Прага-Ржепорые, который предложил установку памятника, по человеческим и профессиональным качествам не соответствует своей должности.

Украинцы увековечили имя пособника нацистов на памятной доске Подробнее

«Власовцами» называют русских коллаборационистов, которые перешли на сторону Гитлера во время войны. В апреле 1945 года они поняли, что поражение нацистской Германии очевидно, поэтому предали Гитлера и присоединились к национальному чешскому восстанию против немецкой оккупации.