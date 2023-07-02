Власть 02 июля 2023, 09:30 Авторитет Путина высок. Володин заявил, что 23 и 24 июня вошли в историю как дни единения и консолидации общества Спикер Госдумы Володин назвал 23 и 24 июня днями единения и консолидации общества РИА «Новости»

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел анализ попытки мятежа. В своем Telegram-канале спикер написал, что 23 и 24 июня вошли в историю страны как дни единения и консолидации общества вокруг президента Владимира Путина.

«Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих», — заявил он.

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Володин отметил, что армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. А глава государства сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты. Российское общество показало свою зрелость, пройдя такое испытания, добавил председатель.

Россияне поддержали Володина. Под его публикацией они оставили множество комментариев: «Мы справимся со всеми невзгодами!», «Слава русским воинам!», «У силовиков была задача — ждать. Они были на постах для недопущения серьезной опасности», — писали они.

Уголовное дело после мятежа ЧВК «Вагнер» официально закрыли. Главе частной военной компании Евгению Пригожину разрешили уехать в Белоруссию после попытки мятежа в России. Гарантией было слово президента России Владимира Путина.

Ранее глава Петербурга высказался о возможности изъятия имущества Пригожина.