В Домодедово задержан молдавский криминальный авторитет Карамалак

В московском аэропорту задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак (Блогар), находившийся в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. В отношении него возбуждены два уголовных дела за шантаж и покушение на убийство в 2016–2017 годах.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — сообщил собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, задержание президента Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS произошло в Домодедово.

Григорий Крамалак создал бандитское формирование из бывших спортсменов, и начинал свою деятельность с поставок в Россию болгарских сигарет и молдавских вин. Затем переключился на торгующие нефтепродуктами структуры и банки. Позднее попытался войти в политику, поддержав на выборах Петра Лучинского.

В 1998 году Карамалак был вынужден покинуть Молдавию. Российское правительство в 2004 году отказалось его выдать по запросу Кишинева. Через четыре года он получил российское гражданство.

Испания 31 января экстрадировала российского бизнесмена Андрея Кушуля по запросу Генеральной прокуратуры РФ. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти три миллиарда рублей.