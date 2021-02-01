В Домодедово задержан молдавский криминальный авторитет Карамалак
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — сообщил собеседник агентства.
По информации РЕН ТВ, задержание президента Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS произошло в Домодедово.
Григорий Крамалак создал бандитское формирование из бывших спортсменов, и начинал свою деятельность с поставок в Россию болгарских сигарет и молдавских вин. Затем переключился на торгующие нефтепродуктами структуры и банки. Позднее попытался войти в политику, поддержав на выборах Петра Лучинского.
В 1998 году Карамалак был вынужден покинуть Молдавию. Российское правительство в 2004 году отказалось его выдать по запросу Кишинева. Через четыре года он получил российское гражданство.
Испания 31 января экстрадировала российского бизнесмена Андрея Кушуля по запросу Генеральной прокуратуры РФ. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти три миллиарда рублей.