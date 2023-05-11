Власть 11 мая 2023, 10:59 Автор реформы пожарного надзора решил уйти из МЧС — СМИ РБК: автор реформы пожарного надзора генерал Еникеев попросил уволить его из МЧС РИА «Новости»

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Руководитель департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате ведомства. Другой источник в МЧС тоже подтвердил данную информацию.

По словам собеседников издания, указ об увольнении еще не готов, но глава департамента уже попрощался с коллегами. Один из источников заявил, что Еникеев подал рапорт по рекомендации руководства МЧС.

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Ринат Еникеев родился в 1976 году в Москве. Он получил высшее образование в Московском институте пожарной безопасности МВД России, а также в Московском государственном индустриальном университете.

Еникеев начал карьеру в МЧС инспектором пожарной части. Прежде чем стать начальником отдела административной практики и правового обеспечения надзорной деятельности департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС зарекомендовал себя на ряде должностей.

Генерал-лейтенант с 2016 по 2017 год занимал пост заместителя директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Руководил департаментом с 2017 года. Собеседники издания напомнили, что именно Еникеев являлся автором идеи реформы пожарного надзора.