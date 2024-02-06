Власть 06 февраля 2024, 06:32 Автомобиль с Такером Карлсоном заметили у администрации президента России РИА «Новости»: авто с Такером Карлсоном отъехало от администрации президента РФ Billy Bennight/The Photo Access/globallookpress

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Черный фургон, на котором американский тележурналист Такер Карлсон передвигался по Москве, вечером 5 февраля отъехал от здания администрации президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские журналисты вычислили Mercedes, который предоставили Такеру Карлсону для поездок по Москве. Днем черный фургон выехал с парковки гостиницы, где остановился американец. Вечером эта же машина отъехала от здания администрации президента.

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Такер Карлсон заявил, что приехал в Россию, чтобы пообщаться с людьми. Он не подтвердил, но и не опроверг планы взять интервью у Владимира Путина. Программу визита журналист раскрывать не стал, но его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Он назвал сумасшедшими американских коллег, сделавших из поездки в Россию сенсацию. Демократов напугала его возможная встреча с президентом. Бизнесмен Илон Маск выступил против идеи запретить журналисту вернуться в США.