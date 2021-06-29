С бизнеса на госконтрактах захотели автоматически списывать долги

В правительстве обсуждают возможность автоматически взыскивать долги с бизнеса при подписании госконтрактов. Речь идет о задолженности по налогам и сборам, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол одного из совещаний.

Кабмин поручил Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсудить необходимость внесения таких поправок в законодательство.

В пресс-службе Минфина назвали поправки нецелесообразными, поскольку по существующим нормам «лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту».

Перед участием в торгах компания должна представить справку об отсутствии недоимок, добавил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Эксперт считает, что для автоматического взимания задолженности нужно допустить должников к госзакупкам. Однако тогда после оплаты контракта сумма их сметы сократится.

По данным ФНС, к январю 2021 года общая задолженность компаний по налогам и сборам в федеральный бюджет составила 1,1 триллиона рублей, по региональным налогам и сборам — 196,5 миллиарда.