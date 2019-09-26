Работу автобусного маршрута «Зарайск-Рязань», который обещали вернуть жителям, возобновили с 1 сентября. Рейсы выполняет «Мострансавто». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Раньше между Зарайском и Рязанью ходили автобусы межрегионального маршрута № 920. Он перестал работать в начале 2019 года. Жители Зарайска попросили у губернатора Андрея Воробьева вернуть маршрут. Теперь на маршруте № 2315 курсирует комфортабельный автобус большой вместимости. Автобусным маршрутом в основном пользуются студенты, которые ездят на учебу из Московской области в Рязань.

Сейчас рейсы выполняются четыре раза в неделю — в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Расписание движения составлено с учетом пожелания жителей. Стоимость проезда составляет 300 рублей за наличный расчет и 250 рублей — по карте «Стрелка».

Источник фото: телеканал «360»

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Жители рассказали губернатору, что сегодняшний автобус намного комфортабельнее предыдущего. Он большой (количество сидящих мест — 47), в нем есть инвалидная площадка, кондиционер, отопление. По сравнению с тем, что было у частного перевозчика ранее, это большая разница. Так как раньше нужно было заказывать билеты за неделю. К тому же, очень часто рейсы отменяли, а теперь все работает без проблем.

«Были жалобы жителей на то, что частный перевозчик ушел с этого маршрута и не возит людей. Мы с первого сентября возобновили маршрут, там сейчас ходит большой автобус, мы мониторим ситуацию. По договору можем поставить средний автобус, среднего класса. Если мы увидим, что по количеству людей там достаточно среднего класса, то с 1 октября поставим автобус среднего класса, но пока ходит большой автобус, жалоб у нас нет», — сказал Мурашов Владислав, генеральный директор АО «Мострансавто».

Губернатор попросил директора «Мострансавто» держать на контроле этот маршрут, потому что он очень важен для удаленной территории.