Дипломат напомнил, что Вена поддерживает «Северный поток — 2», поскольку считает его важным проектом для надежного и эффективного газоснабжения.

«И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен», — цитирует посла ИА Nation News.

Он добавил, что Австрия в целом негативно относится к экстерриториальным санкциям со стороны американских партнеров.