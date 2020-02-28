Австрийский посол высказался против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер высказался против санкций Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что Вена поддерживает «Северный поток — 2», поскольку считает его важным проектом для надежного и эффективного газоснабжения.
«И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен», — цитирует посла ИА Nation News.
Он добавил, что Австрия в целом негативно относится к экстерриториальным санкциям со стороны американских партнеров.