Авиасообщение откроется между Ямалом и Алтаем

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел переговоры с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. В ходе беседы политики подписали договор о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«В Республике Алтай активно развивается авиасообщение, расширяется количество межрегиональных и внутренних рейсов. Сегодня мы готовы совместно рассмотреть вопрос по организации авиаперевозок между Горным Алтаем и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы туристы могли путешествовать быстро и комфортно», — заявил Олег Хорохордин.

Соглашение коснется сферы туризма и культуры, заявили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Творческие коллективы будут гастролировать по регионам. Планируют также проводить выставки и дни культуры на территории партнерского региона.