Необходимо, чтобы авиаперевозки для людей были доступными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством.

«Подчеркну: задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых», — указал он.

По словам президента, авиакомпании не должны перекладывать высокую стоимость самолетов на плечи пассажиров. Глава государства отметил, что необходимо уже сейчас «определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» россиян.

В Госдуме создали рабочую группу для развития отрасли малой авиации. По словам зампреда нижней палаты Владислава Даванкова, нужно создать сеть центров подготовки пилотов для небольших самолетов.