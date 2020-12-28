Аукцион исторических букв «М» московского метро закончился за 20 минут. Видео

На аукционе, состоявшемся в здании Северного речного вокзала 28 декабря, были разыграны 15 исторических букв «М» московского метро. В торгах приняли участие 35 человек, подавших заявки на участие раньше всех. При стартовой цене каждого лота в 10 тысяч рублей, были выручены 250 тысяч.

Как сообщил Единый транспортный портал, лоты были проданы за 20 минут. За каждый из указателей со станций «Арбатская и «Пушкинская» покупатели отдали по 19 тысяч рублей.

Демонтированный элемент навигации со станции «Улица 1905 года» ушла к новому хозяину за 18 тысяч, с «Лубянки» — за 17 тысяч.

Впервые аукцион устаревших лайтбоксов Московский метрополитен провел в 2018 году после проведения соцопроса. Было продано свыше 350 указателей на общую сумму 2,1 миллиона рублей.