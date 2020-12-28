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    28 декабря 2020, 22:11

    Аукцион исторических букв «М» московского метро закончился за 20 минут. Видео

    Анастасия Кукова

    На аукционе, состоявшемся в здании Северного речного вокзала 28 декабря, были разыграны 15 исторических букв «М» московского метро. В торгах приняли участие 35 человек, подавших заявки на участие раньше всех. При стартовой цене каждого лота в 10 тысяч рублей, были выручены 250 тысяч.
    Аукцион исторических букв «М» московского метро закончился за 20 минут. Видео

    Как сообщил Единый транспортный портал, лоты были проданы за 20 минут. За каждый из указателей со станций «Арбатская и «Пушкинская» покупатели отдали по 19 тысяч рублей.

    Демонтированный элемент навигации со станции «Улица 1905 года» ушла к новому хозяину за 18 тысяч, с «Лубянки» — за 17 тысяч.

    Впервые аукцион устаревших лайтбоксов Московский метрополитен провел в 2018 году после проведения соцопроса. Было продано свыше 350 указателей на общую сумму 2,1 миллиона рублей.