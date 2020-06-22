«Атлант, который держит всю систему». Губернатор Подмосковья объяснил значимость поправки о сроках президента

Чуть больше недели остается до общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Губернатор Подмосковья заявил, что регион готов к процедуре. Андрей Воробьев подчеркнул, что голосование по поправкам — важное событие и каждому стоит принять в нем участие.

«Конституция — наш основной закон, наша основа, я очень надеюсь, что Московская область, как и всегда, покажет хорошие, высокие результаты. Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — это все, конечно, важно. Но мне кажется, самое главное — это то, что у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему», — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что в каждом городе работает та или иная президентская программа. Она может касаться образования, семьи, деторождения, благоустройства.

«Поэтому наш президент имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться, мы можем быть защищены от каких-то непредсказуемых шараханий, событий, и мне кажется — это самое главное», — заметил он.

Подмосковье начнет голосовать 25 июня. Это можно будет сделать на своем или любом другом избирательном участке, дома или с помощью передвижного пункта в отдаленном СНТ. Высказать свое мнение возможно до 1 июля включительно. Именно в этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее депутат Госдумы Ольга Окунева объяснила «360» важность поправок, связанных с семейными ценностями.