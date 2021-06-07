Госдеп призвал Россию наказать атакующих США хакеров

Россия должна остановить хакеров, атакующих США с ее территории. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу Axios на HBO.

Две последние кибератаки, в которых заподозрили россиян, остановили крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline и производство говядины на заводах JBS. Системы компаний блокировал вирус-вымогатель.

«Что касается атак с применением вирусов-вымогателей, мы, конечно, говорили о них с Россией. Мы видим, что этим, вероятно, занимаются преступные организации», — сказал он.

Обязанность каждой страны, с территории которой преступная организация совершает вылазки, «делать то, что необходимо, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности», добавил Блинкен.

Президент США Джо Байден намерен высказать это российскому лидеру Владимиру Путину, добавил глава Госдепартамента.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки. Это необходимо, чтобы прямо и четко сказать ему, чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся», — добавил глава американской дипломатии.