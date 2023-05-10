Власть 10 мая 2023, 14:19 Атаку польских активистов на посла России назвали враждебными действиями Песков заявил о враждебности властей Польши после атаки на посла России в День Победы Соцсети

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Бездействие полиции во время срыва памятной церемонии возложения венков российскими дипломатами на мемориальном кладбище Варшавы стало очередным проявлением враждебных действий со стороны польских властей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ничего хорошего такое поведение для соседней страны не несет.

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«Безусловно, это не то что недружественные — враждебные действия. Так их квалифицируем», — заявил Песков.

Агрессивная толпа не дала послу России в Варшаве Сергею Андрееву и сопровождавшим его дипломатам возложить венки в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов. Один из организаторов потребовал от главы дипмиссии снять георгиевскую ленточку.

Посол заявил, что полиция не стала вмешиваться в конфликт, заявив, что польские активисты согласовали свою акцию с мэрией Варшавы. Российские дипломаты покинули мемориальный комплекс без проведения памятной церемонии.

Министерство иностранных дел России пообещало заявить решительный протест польской стороне. В ведомстве отметили, что власти страны знали о планируемой церемонии дипломатов, но не сделали ничего для пресечения провокации.