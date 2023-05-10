Власть 10 мая 2023, 23:16 Атаку беспилотников ВСУ на Кремль назвали попыткой теракта против Путина Песков: атаку беспилотников ВСУ на Кремль можно назвать попыткой теракта против Путина РИА «Новости»

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Атаку украинских беспилотников на Кремль можно расценивать как попытку совершить теракт против президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV.

«Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма», — сказал представитель Кремля.

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Атаку беспилотников на Кремль зафиксировали в ночь на 3 мая. Дрон повредил два медных листа на куполе Сенатского дворца. Пресс-секретарь президента сказал, что в момент произошедшего Владимира Путина в Кремле не было.

Песков также допустил, что Украина решилась на этот шаг, получив согласие американских властей. Однако представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не имеют никакого отношения к случившемуся в России