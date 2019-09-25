  • «Астанинская тройка» встретилась в Нью-Йорке

    25 сентября 2019, 01:12

    Светлана Степанова

    На полях Генеральной ассамблеи ООН началась встреча «астанинской тройки» на министерском уровне. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Турцию — его коллега Мевлют Чавушоглу, Иран — глава МИД Джавад Зариф. Об этом сообщил «Интерфакс».
    «Астанинская тройка» встретилась в Нью-Йорке

    Сергей Лавров поприветствовал коллег и друзей по «астанинскому формату».

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    «Хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряженная работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад», — произнес глава МИД России.

    Лавров добавил, что во время встречи будут обсуждаться дальнейшие действия, которые позволят доказать: конституционный комитет — это полноценно функционирующий институт.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что сирийский конституционный комитет должен начать работу в ближайшие недели. Во всяком случае, он на это рассчитывает, ведь между властями Сирии и оппозицией достигнуто соглашение о его формировании.

    «Астанинская тройка» была создана в 2017 году. Она получила такое название, так как переговоры проводились в Астане. Главной целью группы является урегулирование сирийского военного конфликта. «Астанинская тройка» — гарант тех мер, которые были приняты в Астане. В течение почти трех лет лидеры и министры иностранных дел России, Турции и Ирана регулярно встречаются на саммитах и принимают решения по ситуации.