«Астанинская тройка» встретилась в Нью-Йорке

Сергей Лавров поприветствовал коллег и друзей по «астанинскому формату».

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«Хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряженная работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад», — произнес глава МИД России.

Лавров добавил, что во время встречи будут обсуждаться дальнейшие действия, которые позволят доказать: конституционный комитет — это полноценно функционирующий институт.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что сирийский конституционный комитет должен начать работу в ближайшие недели. Во всяком случае, он на это рассчитывает, ведь между властями Сирии и оппозицией достигнуто соглашение о его формировании.

«Астанинская тройка» была создана в 2017 году. Она получила такое название, так как переговоры проводились в Астане. Главной целью группы является урегулирование сирийского военного конфликта. «Астанинская тройка» — гарант тех мер, которые были приняты в Астане. В течение почти трех лет лидеры и министры иностранных дел России, Турции и Ирана регулярно встречаются на саммитах и принимают решения по ситуации.