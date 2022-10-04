Ассоциация клубов долголетия появится в Москве | 360°

Власть 04 октября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Ассоциация клубов долголетия появится в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что правительство создаст Московскую ассоциацию клубов долголетия. Об этом сообщила НСН.

Она уточнила, что это специальные центры, куда могут прийти пожилые люди, чтобы поучаствовать в разных активностях. Программу пенсионеры выбирают сами. Сейчас там доступны такие виды деятельности, как спорт, танцы, бильярд, музыка, литература, интеллектуальные активности и другое.

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