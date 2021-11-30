Ассортимент бесплатных продуктов для неимущих увеличат

В Минфине России решили увеличить число бесплатных продуктов для малоимущих за счет удаления НДС на товары с истекающим сроком годности. Речь идет о продуктах, которые отдаются на благотворительность. Инициатива организации «Фудшеринг» привлекла внимание финансового ведомства и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Об этом сказано в письме, поступившем в распоряжение газеты «Известия». В Минпромторге поддержали идею. Она позволит помочь огромному числу людей без привлечения средств из казны. В Минэкономразвития предположили, что инициативу нужно распространить и на товары первой необходимости. Если налог отменят, помимо помощи нуждающимся ретейлеры смогут уменьшить нагрузку на свалки и уменьшат финансовые издержки.

Пока компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости), который больше, чем плата за пользование свалками. На полигоны попадают тонны еды, но если освободить ретейл от НДС на благотворительные продукты, то ежегодно можно спасать около одного миллиона тонн продуктов. Этого хватит, чтобы накормить 18 миллионов человек из числа малообеспеченных, многодетным семьям и одиноким пожилым людям.

«И важно, что не потребуется огромных затрат бюджета на уборку свалок или на помощь таким гражданам», — заявила изданию зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

При этом создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко предположил, что отмена НДС на благотворительные продукты может спровоцировать попытки воспользоваться схемой для ухода от налогов. Тем более, что пока не создана инфраструктура для распространения настолько больших объемов благотворительной продукции.

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