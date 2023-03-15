Власть 15 марта 2023, 17:53 Асад заявил о новом аспекте взаимоотношений между Сирией и Россией Президент Сирии Асад заявил об углублении отношений с Россией на встрече с Путиным РИА «Новости»

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Встрече президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада предшествовали переговоры министров правительства обеих стран. Глава арабской республики отметил, что результаты этих договоренностей откроют новый аспект межгосударственных взаимоотношений.

«Я очень доволен результатами встреч наших министров, которые происходили последние три дня. Это лучшие три встречи за прошедшие года. Думаю, что результаты, которые стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, чтобы реализовать их на практике», — заявил Асад.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономические отношения двух государств уже показали отличное развитие. В прошлом году, напомнил российский лидер, взаимный товарооборот вырос на 7%.

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Кроме того, стороны добились существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.