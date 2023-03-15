Важное 15 марта 2023, 17:23 Асад на переговорах с Путиным выразил поддержку спецоперации России Президент Сирии Асад поддержал спецоперацию России РИА «Новости»

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Президент Сирии Башар Асад поддержал проведение Россией специальной военной операции. Об этом он заявил на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле.

«Сейчас я хочу воспользоваться моментом и повторить позицию Сирии в поддержку российской спецоперации против неонацистов и старых нацистов на Украине, которых поддерживал Запад», — сказал Асад.

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Лидер Сирии подчеркнул, что эта позиция страны исходит не из дружбы и преданности, которая есть между Россией и Сирийской Арабской Республикой.

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«Мир действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к большому краху», — добавил политик.

Отдельно он отметил помощь российских властей в ликвидации последствий недавних землетрясений в Сирии.

«Благодаря их участию удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба», — сказал президент САР.