Власть 10 сентября 2023, 10:25 Артюхова большинством голосов избрали губернатором ЯНАО Заксобрание ЯНАО: губернатором региона избрали Дмитрия Артюхова

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Депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали Дмитрия Артюхова губернатором арктического региона. Об этом заявила пресс-служба Заксобрания округа.

«Сегодня, 10 сентября, депутаты Законодательного собрания Ямала в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Дмитрия Артюхова губернатором автономного округа на второй срок подряд», — отметила пресс-служба.

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Ранее избирательная комиссия Красноярского края утвердила экс-губернатора Александра Усса депутатом Заксобрания региона. В 2017 году он стал врио губернатора региона, в сентябре 2018 года — главой края. Усс решил досрочно покинуть этот пост 20 апреля 2023 года.