Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о развитии инфраструктуры на Ямале. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

Он напомнил о строительстве Северного широтного хода — моста через реку Обь. Артюхов отметил, что он будет не только экономически выгоден, но и создаст множество новых рабочих мест, в том числе еще на этапе строительства.

Тамже Артюхов рассказал об «инфраструктурном» меню — бюджетных кредитах с низким процентом, которые позволят построить в Губкинском новые детские сад и школу.

«Собственно, это „меню“ состоит из разных механизмов, которые позволяют регионам получать „длинные“ финансы под небольшие проценты и приступать к развитию инфраструктуры», — пояснил он.