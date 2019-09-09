Артамонов стал лидером голосования на выборах в Липецкой области

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов набрал на прошедших 8 сентября выборах главы региона 67,29% голосов. Такие данные получены после обработки 100% протоколов.

Андрей Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области Подробнее

«Обработаны все протоколы. У Артамонова — 67,29%. Токарев — 20,03%, Ксенофонтова — 4,6%, Плотников 3,19%, Григорьев — 2,88%. Явка — 47,1%», — сказал РИА «Новости» представитель облизбиркома.

Всего на пост главы администрации Липецкой области претендовали пять кандидатов: главы администрации области Игорь Артамонов — от «Единой России», Лариса Ксенофонтова — от «Справедливой России», Сергей Токарев — от КПРФ, «Патриотов России» представлял Андрей Григорьев, а партию «Коммунистов России» — Андрей Плотников.

Во время выборов 2014 года победителем стал Олег Королев с 81,83% голосов. Его поддержали 369,997 тысячи человек. Тогда явка избирателей составила 46,79%.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Россияне выбирали губернаторов, регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов. Москва выбирала депутатов Мосгордумы.