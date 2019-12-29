Артамонов поразился способности Ельцина «разглядеть» Путина

«Когда в 1996 году на пост президента избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет», — отметил он.

В то время в стране все менялось — и общественно-политическая, и экономическая формации. Однако Артамонов не встречал людей, которых можно было бы противопоставить Ельцину.

Тем не менее именно при Ельцине начали «подрастать» люди, которым вскоре можно было доверить Россию. Тогда первый президент РФ обратил внимание на лидерские качества Путина. Как это произошло, губернатор не понимает до сих пор. «Но разглядел же», — добавил Артамонов.

Глава Калужской области тогда сразу понял, что Путин справится с должностью президента. А чем больше узнавал его, тем больше эта уверенность крепла в нем, отметил Артамонов.

Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. После этого Путин получил должность исполняющего обязанности президента РФ. Официально пост главы государства он занял 7 мая 2000 года. На второй срок он пошел в 2004-м. А 7 мая 2008 года Путин передал власть избранному президенту, бывшему главе своей администрации Дмитрию Медведеву.

В третий раз в должность президента Владимир Путин вступил 7 мая 2012 года, а в четвертый — в 2018-м.