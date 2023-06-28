Власть 28 июня 2023, 13:57 «Армия, народ — все были рядом с президентом». Песков — о встрече Путина с военными Пресс-секретарь Песков: во время попытки мятежа вокруг президента сплотились армия и народ РИА «Новости»

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Военных с боевым опытом и наградами пригласили на Соборную площадь неслучайно. Армия и народ сплотились вокруг президента России Владимира Путина во время мятежа, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Армия, народ — все были рядом с президентом», — сказал он.

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По словам Дмитрия Пескова, не просто так после завершения контртеррористической операции на церемонию в Москве пригласили людей с госнаградами и боевым опытом. Он назвал службу Отечеству данностью и должностью. Выбор места пресс-секретарь объяснил тем, что Соборная площадь — известное место с историей.

Владимир Путин 27 июня встретился на Соборной площади Московского Кремля с военными, полицейскими, сотрудниками ФСБ и ФСО, которые 24 июня приняли участие в подавлении мятежа. Он поблагодарил их за проделанную работу и заявил, что в тот день предотвратили гражданскую войну и последующий хаос.