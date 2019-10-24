Армения сорвала тендер на поставку военной техники. Россия направила ноту протеста
Россия попросила министра обороны Армении Давида Тонояна лично заняться урегулированием ситуации.
Российские правоохранители получат снайперские винтовки ORSIS Т‐5000Подробнее
Летом 2019 года стало известно, что российская компания ORSIS участвовала в тендере на поставку оружия стоимостью несколько миллионов долларов. Минобороны Армении тендер сорвало. На территории этой страны было возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе». Позднее информация была подтверждена представителями армянского военного ведомства.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что российский МИД уже располагает документами ноты протеста. В ближайшее время их передадут армянской стороне через дипломатические каналы.
Ноту подписал 22 октября замглавы Минпромторга Олег Рязанцев. Он адресовал послание главе Минобороны Армении Давиду Тонояну. В документе сказано, что заявка на участие ORSIS «без всяких оснований отклонена». Также присутствует формулировка: ORSIS «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» армянской армии.
В ноте протеста говорится, что военное ведомство Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере». Согласно действующему законодательству, ORSIS выплатила бы компенсацию только в случае победы в тендере и добровольного отказа от заключения контракта.
«Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование», — процитировало агентство документ.