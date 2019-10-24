Армения сорвала тендер на поставку военной техники. Россия направила ноту протеста

Россия попросила министра обороны Армении Давида Тонояна лично заняться урегулированием ситуации.

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Летом 2019 года стало известно, что российская компания ORSIS участвовала в тендере на поставку оружия стоимостью несколько миллионов долларов. Минобороны Армении тендер сорвало. На территории этой страны было возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе». Позднее информация была подтверждена представителями армянского военного ведомства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что российский МИД уже располагает документами ноты протеста. В ближайшее время их передадут армянской стороне через дипломатические каналы.

Ноту подписал 22 октября замглавы Минпромторга Олег Рязанцев. Он адресовал послание главе Минобороны Армении Давиду Тонояну. В документе сказано, что заявка на участие ORSIS «без всяких оснований отклонена». Также присутствует формулировка: ORSIS «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» армянской армии.

В ноте протеста говорится, что военное ведомство Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере». Согласно действующему законодательству, ORSIS выплатила бы компенсацию только в случае победы в тендере и добровольного отказа от заключения контракта.

«Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование», — процитировало агентство документ.