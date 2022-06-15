Арктический проект «Снежинка» завершится без участия иностранных партнеров

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что арктический проект «Снежинка» будет закончен, независимо от участия в нем иностранных партнеров. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Он уточнил, что в прошлом году в регионе началось создание полигона, где будут проводиться различные исследования. В том числе в сферах жизнеобеспечения, робототехники, медицины и экологии.

«Те проекты, которые реализуются в рамках председательства в Арктическом совете, которые были инициированы Россией, они и продолжат реализовываться, но уже без наших партнеров или с ограниченным участием», — заключил Корчунов.