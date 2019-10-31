Архив рассекретил характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал характеристику КГБ на президента России Владимира Путина. В ней говорится, что он «исполнительный и добросовестный сотрудник».

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Фотографию документа показал петербургский телеканал «78». В характеристике говорится, что с 1975 года Путин состоял на учете комсомольской организации Управления КГБ.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — сообщает документ.

Также авторы характеристики президента России отметили, что он исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, занимается спортом (является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо) и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе.

Эту характеристику Путина показали в рамках выставки «Выдающиеся деятели отечественной истории XX–XXI веков». На ней также можно увидеть документы, которые касаются председателя Совфеда Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.