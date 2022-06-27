Аргентина и Иран захотели в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова.

Страны, входящие в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), ведут работу по созданию международной резервной валюты и альтернативных механизмов для расчетов.

Российская система передачи финансовых сообщений готова подключить банки стран «Пятерки», об этом на саммите БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин. Россия расширяет географию использования своей национальной платежной системы «Мир».