Арестованную замглавы Минобрнауки Лукашевич освободили от должности

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич. Ее арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — сказано в распоряжении главы Кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Замглавы Минобрнауки задержали 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым. Лукашевич заподозрили в хищении 50 миллионов рублей. Но она сама заявила, что не считает себя виновной.

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы министерства до 16 августа. Согласно материалам дела, в период кражи Лукашевич была гендиректором «Центра развития науки». Попов же занимал пост в Минобрнауки, которое подписало несколько госконтрактов с центром.

По контрактам министерству предоставили работы, «основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах». Специалисты выяснили, что работы не представляют научной ценности. В свою очередь, Лукашевич заверила, что по госконтрактам была разработала модель, с помощью которой оказывались качественные образовательные услуги. Суд признал потерпевшей стороной Минпросвещения.