Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд решил арестовать до 29 февраля 2020 года Георгия Чернышева, одного из двух задержанных по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

Чернышев также подозревается в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города. Заседание проходило в закрытом режиме.

О задержании двух подозреваемых в подготовке теракта в людном месте стало известно 29 декабря. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчины дают признательные показания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что о подготовке терактов сообщило ФБР. Он отметил, что сначала эта информация поступила в распоряжение их коллег из ФСБ, затем о ней было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Он поблагодарил за эти сведения президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре.

ИГ* — террористическая организация, запрещенная в России.