Арест чиновника Минкультуры стал неожиданностью для Мединского

Дело в отношении высокопоставленного чиновника Минкультуры Павла Мосолова и его экс-руководителя Владимира Цветнова стало неожиданностью для главы ведомства. В этом Владимир Мединский признался во время рабочей поездки в Севастополь.

«Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости». При этом министр уточнил, что со следствием не общался.

Чиновника Минкультуры арестовали по делу о хищении 20 млн рублей Подробнее

Басманный суд Москвы в прошедший четверг, 19 сентября, арестовал замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова и еще трех фигурантов дела.

Мосолов, его бывший руководитель Цветнов, а также гендиректор одной из столичных фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей. В период с 2011 по 2016 год эти деньги выделялись для реставрации музей-заповедника на Соловках.

Фигурантам дела уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Они останутся под стражей до 12 ноября.