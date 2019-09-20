Арест чиновника Минкультуры стал неожиданностью для Мединского
«Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости». При этом министр уточнил, что со следствием не общался.
Чиновника Минкультуры арестовали по делу о хищении 20 млн рублейПодробнее
Басманный суд Москвы в прошедший четверг, 19 сентября, арестовал замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова и еще трех фигурантов дела.
Мосолов, его бывший руководитель Цветнов, а также гендиректор одной из столичных фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков обвиняются в хищении более 20 миллионов рублей. В период с 2011 по 2016 год эти деньги выделялись для реставрации музей-заповедника на Соловках.
Фигурантам дела уже предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Они останутся под стражей до 12 ноября.