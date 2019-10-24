Арендную ставку на землю увеличили в Подмосковье

В Подмосковье увеличили базовый размер арендной платы за земельные участки. Соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

Так, арендная ставка на землю увеличилась на 3,7%. Основанием для этого стал прогноз социально-экономического развития региона на год.

«В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации, индекс потребительских цен в среднем за 2020 год составит 3,7%», — говорится в пояснительной записке проекта закона.

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Базовый размер арендной платы назначается на землю, находящейся я в собственности Подмосковья, а также на ту, государственная собственность на которую не разграничена. Речь идет о сельскохозяйственных и занятых жилищным фондом участках.