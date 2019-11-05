Арабист: американские базы замедлят диалог между Дамаском и курдами
Арабист Марианна Беленькая обсудила с ИА НСН сообщение о том, что американские военные приступили к строительству двух новых баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая богата нефтяными месторождениями.
США построят две новые базы на нефтяных месторождениях в СирииПодробнее
«А кто им может помешать? У них в этом районе были базы. Они их просто модернизируют, и давно об этом предупредили», — напомнила специалист.
По ее словам, в этой связи российская сторона может лишь высказать свое возмущение, поскольку она не будет сталкиваться с американскими военными. Арабист добавила, что очередные базы США усложнят и замедлят диалог между сирийскими властями и курдами, которые почувствуют себя под защитой Вашингтона.