Арабист: американские базы замедлят диалог между Дамаском и курдами

США построят две новые базы на нефтяных месторождениях в Сирии Подробнее

«А кто им может помешать? У них в этом районе были базы. Они их просто модернизируют, и давно об этом предупредили», — напомнила специалист.

По ее словам, в этой связи российская сторона может лишь высказать свое возмущение, поскольку она не будет сталкиваться с американскими военными. Арабист добавила, что очередные базы США усложнят и замедлят диалог между сирийскими властями и курдами, которые почувствуют себя под защитой Вашингтона.