Власть 04 марта 2024, 13:45 Апелляционная инстанция Верховного суда отклонила жалобу Надеждина Верховный суд РФ утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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Жалобу политика Бориса Надеждина на отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты России отклонили. Апелляционная инстанция Верховного суда оставила прежние решения в силе, сообщили «Известия».

Заседание прошло 4 марта. Судя по кадрам из зала суда, Борис Надеждин присутствовал лично. Представитель Центризбиркома настаивал на том, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет.

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«Оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — объявил судья.

Более девяти тысяч подписей, предоставленных штабом Бориса Надеждина, признали недействительными и отказали в регистрации кандидатом. Аналогичное решение приняли в отношении Сергея Малинковича из политической партии «Коммунисты России». В бюллетени включат имена четырех человек, голосование пройдет с 15 по 17 марта.