Антонов заявил, что США пытаются воздействовать на Россию возможными санкциями

Антироссийские санкции, которые предлагают американские законодатели, направлены на оказание давления на Россию во время переговоров двух стран. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«За требованиями законодателей „побольнее наказать“ нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — сказано в заявлении Антонова, опубликованного на странице диппредставительства в Facebook.

Посол посчитал, что это давление говорит о неспособности Штатов аргументированно отстаивать свою точку зрения во время переговоров. Дипломат отметил, что такая стратегия американской стороны не принесет пользы, наоборот из-за этого пострадает международная безопасность.

Антонов добавил, что Россия уже выдвинула свои предложения США по выходу из кризиса.

«Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — заключил посол.

При этом он подчеркнул, что призывы американской стороны ввести санкции против РФ бесперспективны, Россию ими не запугать.

Ранее в Конгрессе США представили проект закона о новых антироссийских санкциях.