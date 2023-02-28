Власть 28 февраля 2023, 07:45 Антонов заявил, что США необходимо пересмотреть политику против России для возврата к ДСНВ Посол Антонов: США необходимо пересмотреть антироссийскую политику для возврата к ДСНВ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты должны пересмотреть свою политику в отношении России, чтобы возникли условия для возобновления функционирования российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщило РИА «Новости».

«Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику», — сказал он.

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По его словам, США пока не готовы показывать даже небольшие позитивные сигналы в этом направлении. Дипломат добавил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не начал действовать из-за Штатов.

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По его мнению, если бы данная страна была ответственной ядерной державой, это давно бы уже случилось. Посол отметил, что на поведение американских властей смотрят и другие государства, от которых зависит судьба соглашения.