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    13 января 2022, 08:05

    Антонов заявил, что Россия ждет от Запада ответ на предложения по безопасности

    Посол Антонов заявил, что Россия ждет от Запада ответ на предложения по безопасности

    Екатерина Боснак

    Россия ждет от США и их союзников письменного ответа с аргументацией на выдвинутые предложения по европейской безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что Россия ждет от Запада ответ на предложения по безопасности

    «Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — процитировало слова посла РИА «Новости».

    Заседание Совета России и НАТО прошло в Брюсселе. Перед этим в Женеве прошли двусторонние переговоры делегаций России и США. Российские дипломаты настаивают на прекращении втягивания в НАТО постсоветских стран и размещения своих баз на их территории, в том числе рядом с границами РФ. Переговоры продолжатся в Вене в ходе заседания совета ОБСЕ.

    Ранее Антонов заявлял, что с помощью санкций США пытаются воздействовать на Россию во время переговоров. Он отметил, что таким образом Штаты демонстрируют неспособность аргументировать свою точку зрения.