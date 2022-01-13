Антонов заявил, что Россия ждет от Запада ответ на предложения по безопасности

Россия ждет от США и их союзников письменного ответа с аргументацией на выдвинутые предложения по европейской безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — процитировало слова посла РИА «Новости».

Заседание Совета России и НАТО прошло в Брюсселе. Перед этим в Женеве прошли двусторонние переговоры делегаций России и США. Российские дипломаты настаивают на прекращении втягивания в НАТО постсоветских стран и размещения своих баз на их территории, в том числе рядом с границами РФ. Переговоры продолжатся в Вене в ходе заседания совета ОБСЕ.

Ранее Антонов заявлял, что с помощью санкций США пытаются воздействовать на Россию во время переговоров. Он отметил, что таким образом Штаты демонстрируют неспособность аргументировать свою точку зрения.